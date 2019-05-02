الرئيسية أنحاء الوطن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية في المركز الوطني للعمليات الأمنية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للعام الهجري 1440هـ.
وأوضحت أن معرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر – التوظيف) www.jobs.sa.
ودعت الإدارة الطلاب المقبولين إلى الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة العاشرة صباحاً لمقر كلية الملك فهد الأمنية البوابة الشرقية رقم (5) في الوقت والمكان المحددين لكل طالب كما هو موضح في نموذج القبول.