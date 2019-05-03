الرياض.. مصابون في حـادث مروري يعتدون على فرقة تابعة للهلال الأحمر وصلت لإسعافهم

الرئيسية أنحاء الوطن الرياض.. مصابون في حـادث مروري يعتدون على فرقة تابعة للهلال الأحمر وصلت...
اعتدى مصابون في حـادث مروري وهم تحت تأثير المسكر على فرقة إسعافية تابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر بالرياض، ذهبت لإسعافهم ومباشرة حالتهم.
وكانت إحدى الفرق الإسعافية توجهت لمباشرة حـادث مروري وقع اليوم الجمعة، فتفاجأ المسعفون بالمصابين الذين كانوا تحت تأثير المسكر يعتدون عليهم، فقام المسعفون بطلب الدوريات الأمنية وفرقة إسعاف إضافية لنقل المصابين والمسعف الذي أصيب بكدمات إلى مستشفى الشميسي لتلقي العلاج.
من جانبه، وجه مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني، بأخذ حق المسعفين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل المعتدين، والعمل بالتوجيهات التي تنص على ضرورة إنصاف أي مسعف يُعتدى عليه عن طريق القنوات الرسمية في الدولة.
وتم فتح محضر بالواقعة في قسم شرطة المعذر، وتضمن البلاغ طلب تحليل للمعتدين لفحص المخدرات واستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم.