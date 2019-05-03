الرئيسية أنحاء الوطن القنصلية السعودية تنهي معاناة مواطن رفضت السلطات الهندية السماح بعودته للمملكة
تفاعلت القنصلية السعودية في مومباي مع مقطع نشره مواطن سعودي متواجد بالهند تحدث فيه عن معاناته التي تتلخص في عدم استطاعته العودة للمملكة بسبب وجود غرامات عليه لتجاوزه مدة التأشيرة المسموحة له، وعدم مقدرته على دفعها، مطالباً بتدخل المسؤولين للنظر في وضعه.
وقال المواطن شداد بن ناصر السييعي، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه سافر للهند بتأشيرة كان المفترض مدتها 90 يوماً، لكنه تفاجأ بأن المدة 30 يوماً فقط، مشيراً إلى أنه أقام في الهند ثلاثة شهور، وعند رغبته العودة إلى المملكة رفضت السلطات الهندية مغادرته بسبب وجود غرامة مالية لا يستطيع دفعها.
من جهتها، أكدت القنصلية أن السبيعي قدِم إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6م بتأشيرة سياحية إقامتها لـ30 يوماً فقط، وعليه قامت القنصلية بمخاطبة الجهات المختصة الهندية بتاريخ 29/4/2019 للسماح بمغادرة المواطن.
وأوضحت أن “الإجراءات المتبعة لدى السلطات الهندية في حالات انتهاء التأشيرة تتطلب بعض الوقت، وعليه فإن القنصلية سوف تقوم بدفع الغرامة المطلوبة كالمتبع في مثل هذه الحالات، وسيتم على ضوئها السماح للمواطن بالمغادرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الهندية في الأيام القليلة القادمة”.