خبراء اقتصاديون: الشراء الأسبوعي يسهم في خفض الإنفاق في رمضان بنسبة 50%

قال خبراء اقتصاديون، إن شراء السلع بنظام أسبوعي خلال شهر رمضان يقلل الإنفاق بنسبة 50%، ناصحين المستهلكين بالتركيز على شراء المواد القابلة للتلف أسبوعيا مقابل المواد طويلة الأجل.
ونصح الخبراء الأسر باتباع الحيل التي تسهم في خفض الإنفاق خلال شهر رمضان، ومن هذه الحيل: تجنب مهرجانات التسوق والعروض الوهمية، وتجنب المنتجات المشهورة باعتماد خيارات بديلة للشراء.
وأكدوا، وفقاً لـ”الوطن”، أن الامتناع عن شراء كميات كبيرة من المنتجات والمعلبات طويلة الأجل، وشراء مثل هذا النوع من المنتجات بصورة مجزأة يسهم في خفض النفقات بنسبة 50%.
ورأى بعض الخبراء، أن الصرف المبكر للمرتبات قبل شهر رمضان يسهم في زيادة المصروفات ويثقل كاهل أولياء الأمور بنفقات إضافية خلال رمضان، ويضعهم في معاناة وانتظار راتب شهر شوال.