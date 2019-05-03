سلمان المحبة ومحمد الأمل

تعيش المملكة العربية السعودية ازهى عصورها في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان من انجازات في كافة المجالات واصلاحات اقتصادية واجتماعية في اطار رؤية ٢٠٣٠ م التي بدأت تتحقق على ارض الواقع بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية التي اشادت بما يحدث في المملكة من نهضة حقيقة في كافة المجالات.
المملكة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تهتم بكل ابناءها في كافة ارجاء المملكة وكل منطقة دخلت في الرؤية وزيارات سيدي الملك سلمان الى عدد من المناطق في المملكة تؤكد ان سلمان المحبة يحب كل ابناءه ويحرص على سعادة ابناء المملكة والذي في عهده الكريم تم افتتاح المدارس والمستشفيات والمشروعات الخدمية بالاضافة الى زيادة عدد المبتعثين للخارج وحقق ابناء المملكة انجازات بسبب توفير لهم كافة الدعم من سيدي سلمان المحبة وهذا سوف يساهم كثيرا في مستقبل المملكة خاصة ان المبتعثين عندما يعودوا الى المملكة سوف ينقلوا كل ما تعلموه للداخل وهذا في صالح المملكة والشعب السعودي.
سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان صاحب رؤية ٢٠٣٠ نقل المملكة الى السعودية الجديدة والقوية وحولها الى مملكة شابة يشارك في بناءها كافة ابناء السعودية شبابا وشابات ودخلت المرأه السعودية مجال العمل بنسبة وصلت الى ٩٠ ٪ بالاضافة الى انه لاول مرة في تاريخ المملكة تحصل المرأه على حقها في قيادة السيارة وهذا كان مطلب في السنوات الماضية من نساء السعودية وتحقق حلمهن في عهد سيدي محمد الامل الذي ينير الطريق لكل شباب وشابات المملكة وابهر العالم بطموحه حتى ان الشباب العربي اصبح يضرب المثل بنجاح سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان ونشاهد ذلك في تغريدات الشباب العربي على مواقع التواصل الاجتماعي ولما لا ومحمد الامل رائد التقدم والقائد الجديد للشرق الاوسط.
السعودية بفضل سيدي ولي العهد محمد الامل تسلحت بأقوى الاسلحة العسكرية ونوعت اسلحتها وهذا ما تستحقه المملكة التي تحمي نفسها من الاعداء الذين يريدون في الانقضاض عليها لكن لن يفلحوا مهما عملوا لان محمد الامل يقف لهم بالمرصاد ويراهن على قوة وعزيمة رجال الامن والقوات المسلحة ابطال هذا الوطن وعزيمتهم مثل جبل طويق لا يقدر على كسرها الاعداء.
سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حارب الفساد في المملكة وطهر البلاد من الفاسدين وهذا ما جعل فتاة لبنانية في برنامج على الهواء مباشرة تطالب بالامير محمد بن سلمان لتطهير لبنان من الفساد وهذا اكبر دليل على ان الامير محمد بن سلمان اصبح حلم لكل شباب الوطن العربي لتخليصهم من الفساد والفقر والبطالة وهذا ما يحلم به سيدي محمد الامل للشرق الاوسط كله والذي يسعى محمد الامل الى ان يصبح الشرق الاوسط الجديد افضل من اوروبا.
من وجهة نظري مهما اتحدث عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لن اوافيهما حقهما في الحديث وانجازاتهما تحتاج الى مجلدات وليس مقال لكن اتمنى من الله عزوجل يدوم عليهما بوافر الصحة والعافيه وان يحفظ بلادنا من كل سوء وان شاء الله القادم افضل في عهد سلمان المحبة ومحمد الامل.