شاهد.. افتتاح جامع الشيخ سعيد الزهراني بالدمام بتكلفة تجاوزت 22 مليون ريال

افتتح معالي وزير #الشؤون_الإسلامية جامع الشيخ سعيد بن رداد والذي يعد تحفة معمارية رائدة ومن أكبر الجوامع في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية. pic.twitter.com/91s5kHMUNv

— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 3, 2019