شاهد.. افتتاح جامع الشيخ سعيد الزهراني بالدمام بتكلفة تجاوزت 22 مليون ريال

افتتح وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، جامع الشيخ سعيد بن رداد الزهراني بمدينة الدمام، والذي يُعد أكبر الجوامع فيها وتحفة معمارية رائدة، بحضور مسؤولين ودعاة وأهالي الحي.
وأظهر مقطع فيديو تفقد الحضور وتجولهم في الجامع والتعرف على مكوناته، والخدمات التي يقدمها لأبناء الحي، فيما سجل آل الشيخ كلمة في سجل الجامع نوه فيها بما شاهده من حسن البناء، والدقة في التصاميم، راجياً من الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات من تكفل به وأحسن في بنائه.
ويتسع الجامع لأكثر من 2500 مصل وتكلف إنشاؤه أكثر من 22 مليون ريال، وبنته على الطراز الحديث شركةٌ وطنيةٌ، على مساحة 7 آلاف متر مربع، على دورين وبه مصلى للنساء، وسكن للإمام والمؤذن، وسكن لمهندسي الصيانة والتشغيل، ومكتبة إسلامية، وقاعة محاضرات، ومركز تحفيظ القرآن الكريم ومغسلة للموتى.
والجامع مهيأ بمداخل للمعاقين وكبار السن وبمخارج للطوارئ، وهو مبني على الطراز المعماري الحديث وفق نظام كود البناء السعودي والأبنية الصديقة للبيئة، وزُود بعدد أربعة مصاعد، مع استخدام الإنارة الذكية المرشدة للطاقة.
افتتح معالي وزير #الشؤون_الإسلامية جامع الشيخ سعيد بن رداد والذي يعد تحفة معمارية رائدة ومن أكبر الجوامع في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية. pic.twitter.com/91s5kHMUNv
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 3, 2019