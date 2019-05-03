لا تشتروا المنازل الجاهزة!

انتشر مقطع لمنزل آيل للسقوط..اشتراه صاحبه قبل عشر سنوات عن طريق البنك..واكتشف بعدها عيوبه الخطيرة وأنه آيلٌ للسقوط بسبب التشققات والهبوطات..مما استدعاه لإخلائه..وتقديم الشكاوى تلو الشكاوى على البائع وعلى البنك دون فائدة.
عشر سنوات أيها الأخوة والمشتري يسدد الأقساط للبنك غصباً(عن شاربه)في بيت كرتوني مغشوش لم يسكنه..ولم تنصفه أية جهة حكومية حتى تاريخه.
عشر سنوات..تعني أن ابن تلك الأسرة الذي في الثاني الابتدائي أصبح الآن في الجامعة..وتعني أن البنت ذات العشر سنوات أصبحت اليوم عروسة..وأن الأب المغبون يعاني هذا القهر والظلم عقداً كاملاً من حياته.
هذا الفيديو ليس الوحيد وليس الجديد وليس الفريد من نوعه..بل سبقه وسيلحقه..مئات الفيديوهات التي تصرخ بصوت عالٍ أن أنقذوا المواطنين..أنقذوا المساكين من الغشاشين..أنقذوا الأبرياء من صاحب العقار الفاسد والمقاول الفاسد ولجان البنوك الفاسدة وكلِّ مسوِّف ومؤجِّل ومعطّل وغير مهتم بالناس ومصائبهم في جهاتنا المختصة..سواء البلديات أو وزارة الإسكان أو مؤسسة النقد أو المحاكم.
وإذا لم يكن هناك قانون..وكل جهة تتنصل من مسؤولياتها وترمي(بلاويها)على الغير..فأنقذوا الناس بسنِّ قانون واضح يلقي بالمسؤوليات على الفاسدين ويزجُّ بهم في السجون..وإذا لم تكن هناك جهة اختصاص فاشرعوا اليوم قبل غدٍ في بعث جهة اختصاص أو إسناد الأمر إلى جهة بعينها.
هل يعقل أيها السادة أن تستمر المماطلة عشر سنوات من أجل الحصول على حقّ واضح أبلج كنور الشمس؟!
هل يعقل أن يكون المواطن رخيصاً إلى هذه الدرجة عند تلك الجهات؟!
هل يعقل أن الفساد تمكن من مفاصل تلك الجهات لدرجة أن من يمتلك المال يستطيع أن يفعل ما يحلو له بالمواطنين؟!
كيف نترك صاحب المشروع ونتّجه بإلقاء اللوم على المقاول..ثم نترك المقاول ونلقي باللوم على البنوك ولجانها التي عاينت العقار..ثم نترك صاحب المشروع والمقاول والبنوك ولجانه ونلقي باللوم على المشتري المسكين الذي يجب أن يكون عالماً بالغيب قبل أن يشتري أي منزل جاهز؟!
أين ذهبت عقود البيع والضمانات وتقارير اللجان وعقود التأمين..هل ابتلعتها قِطَّة الفساد؟!
إنني أحمل المسؤولية..كامل المسؤولية..وزارة العدل..فهي تمثل الدستور الذي تعمل به هذه البلاد وهو الشريعة الإسلامية التي تحرم الظلم وتحرم الغش وتعاقب الذين يسعون في الأرض فساداً..ولا معنى عندي لأي احتجاج بعدم الاختصاص..ولا أي احتجاج بعدم وجود تنظيم..ولا أي احتجاج بحرمة العقود أو الشبهة فيها..ولا بعدم وجود لجان مختصة في المحاكم..فنحن أمام حالة واضحة..بائع فاسد(المالك)قام ببيع سلعة فاسدة(المنزل)لمشترٍ سواء بالكاش أو الأقساط..وينبغي أن يخرج القاضي ويعاين إن لم يكتف بتقارير اللجان..فرائحة الفساد لا تغطى بمنديل..ولو كان لي من الأمر شيء لعلقت المالك الأساسي للعقار(البائع)بلسانه أسبوعاً في ميدان عام أمام الناس..ثم أمرت بسجنه بقية حياته.
ثم إنني أسأل عن وزارة السمسرة العقارية..أين هي؟!أين هي تنظيماتها؟!..أين هي قوانينها..لماذا تكتفي بتوريط المواطنين في منازل مغشوشة وتهرب؟!
سيدي خادم الحرمين الشريفين..سيدي ولي العهد..(تكفون يا طوال الأعمار)..التفتوا لهذه المسألة..غش المالك والمقاول..ونوم البلديات وتخليها عن أهم مسؤولياتها..وعربدة البنوك ومؤسسة النقد..وغياب وزارة الإسكان التام والتحجج بأن اشتروا من عند مقاولينا الذي نسمسر لهم وإلا تحملوا ما يأتيكم..ثم الالتفات إلى وزارة العدل وطول البت في القضايا وإزاحة المظالم التي تمتد لعقود.