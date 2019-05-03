للسنة الخامسة على التوالي.. وقت اللياقة تمدد الشراكة مع بي أيه إي سيستمز

مدّدت شركة “لجام” للرياضة، المالك والمشغل لأندية “وقت اللياقة” في المملكة العربية السعودية والإمارات، اتفاقية الشراكة السنوية لموظفي شركة “بي أيه إي سيستمز” السعودية.
ومثل شركة “لجام” للرياضة علي بن حمد الصقري رئيس مجلس الإدارة “المكلف” ومحمد بن محمود الأزوري مدير عام شركة بي أيه إي سيستمز السعودية، بحضور عبدالرحمن بن معمّر مدير عام الموارد البشرية وطلال الفواز مدير الموارد البشرية للتأمين الطبي والمزايا وعلي القرني مدير العلاقات العامة وهيثم غربة مدير مبيعات قطاع الأعمال وشيرمان فوجاس مدير عام المبيعات.
من جهة أخرى، اوضح عبدالرحمن بن معمر ان شركة بي ايه اي سيستمز السعودية حريصة على توفير كل السبل المثلى والممكنة لموظفيها، وان تكون هذه المزايا الاستثنائية داعما لجعل العمل في الشركة هو الرغبة الأولى للمواطنين السعوديين، أما بالنسبة للشراكة مع شركة لجام هي امتداد طبيعي لعلاقة استراتيجية امتدت لسنوات وستستمر مستقبلاً.
الجدير بالذكر أن الشراكة التي أبرمتها وقت اللياقة، تأتي ضمن الشركات التجارية الكبرى التي تهتم بعقدها شركة لجام لدعم، وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي، وتوجيههم نحو نمط حياة صحي، وسليم.