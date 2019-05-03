مدرسة الرحمانية الابتدائية بمكة بيت خبرة

ابتدائية الرحمانية من أبرز مدارس تعليم مكة حيث حققت على مدى الأربع سنوات الماضية حتى هذا العام 1440هـ مجموعة من الجوائز على مستوى وزارة التعليم عامة ومستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة لتصبح بيت خبرة ومن تلك الجوائز:
* جائزة التعليم للتميز فئة الإدارة والمدرسة المتميزة المستوى الخامس على مستوى وزارة التعليم
* جائزة عبدالصمد القرشي المركز الأول على مستوى تعليم مكة
* حصلت كذلك على المركز الأول في الاعتماد المدرسي المكي الفئة الماسية على مستوى تعليم مكة
* المركز الأول في مسابقة بيرق التميز للمقاصف المدرسية
وفي هذا العام الدراسي 1439 ـ 1440 هـ توافد إليها مجموعة من المدارس الأهلية والحكومية و أيضاً لم تكتفي بذلك بل أصبح اسمها في واجهة المعارض المقامة لإدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم مكة لتعرض منجزاتها لزوار المعرض حيث عقدت مجموعة من الشراكات المجتمعية منها شراكة الفصل التعاوني معمل الرياضيات و الصالة الترفيهية أيضاً لديها عدة مشاريع منها بيئتنا أجمل بسواعدنا لإيجاد بيئة مدرسية جاذبة ومشروع الفصل التفاعلي و تحولها الرقمي لتسهيل الاجراءات والعمليات للطالب والمعلم وولي الأمر وهذا كله بعد توفيق الله ثم بجهود منسوبي المدرسة المتميزين وبقيادة تربوية صنعت الفرق لتصبح الرحمانية بيت خبرة.
إلى ذلك أوضح قائد التميز بمدرسة الرحمانية سعد بن مسفر القرني أن قصة الكفاح والجهود المبذولة لأربعة أعوام من العطاء المتجدد وصلت بابتدائية الرحمانية لمراكز التميز والريادة وحصولها على عدة جوائز بفضل الله تعالى أهلتها لتصبح بيت خبرة، أتمنى أن تبقى قصة تميز الرحمانية في أذهان الجميع وما زال للمجد بقية.