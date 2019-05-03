مصادر تكشف دوافع الجاني لقـتل قائد مدرسة العرضيات بإطلاق النار عليه أمام مدرسته

الرئيسية أنحاء الوطن مصادر تكشف دوافع الجاني لقـتل قائد مدرسة العرضيات بإطلاق النار عليه أمام...
قالت مصادر إن قاتل قائد مدرسة العرضيات بإطلاق النار عليه أمام مدرسته أمس الخميس، أقدم على ارتكاب جريمته بسبب خلاف حول قطعة أرض.
وأوضحت المصادر أن المجني عليه محمد علي آل شاكر العامري كان يتولى حل نزاع قائم بين طرفين حول قطعة أرض زراعية، لافتة وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى أن الجاني أطلق عليه النار على خلفية هذا الأمر.
وأبانت أن المجني عليه عرف بحسن خلقه وسيرته الطيبة في المجتمع، وأنه كان متفانياً في السعي لإصلاح ذات البين وحل المشكلات التي تقع بين أقاربه وأفراد قبيلته قبل وصولها للأجهزة الأمنية أو القضاء.
وكان الجاني أطلق 4 أعيرة نارية على قائد المدرسة من سـلاح رشاش ما تسبب في مـقتله أمام مدخل مدرسته، وقام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية بعد ارتكابه الجريمة.