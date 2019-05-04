“أنحاء” ترصد بالصور الإقبال على المحلات والأسواق استعداداً لـ “رمضان”

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
تشهد المراكز التجارية ومحلات المواد الغذائية في السعودية هذه الأيام، إقبالًا كبيرًا من المتسوقين من مواطنين ومقيمين لشراء احتياجاتهم من مستلزمات شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ.
صحيفة “أنحاء” تجولت في العديد من الأسواق ورصدت بالصور الإقبال على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشهد الأسواق الخاصة ببيع اللحوم والدواجن والأسماك وساحة مخصصة لباعة الخضراوات والفاكهة وميدانًا لتجمع باعة التمور إلى جانب عشرات المحال التجارية التي تصطف على امتداد السوق تبيع مختلف الأصناف من الأغذية والمجمدات والمشروبات والمواد الاستهلاكية والمصنوعات البلاستيكية المختلفة، بينما يرتاد سوق اللحوم أعداد كبيرة من المستهلكين لشراء اللحوم الطازجة قبل حلول شهر رمضان المبارك حيث يحرص أصحاب محال الجزارة على توفير الأصناف المطلوبة من لحوم الماشية والإبل والبقر تلبية لرغبات الزبائن الذين يتوافدون لسوق اللحوم المغلق الذي يخضع لرقابة البلدية وحراسًا يلتزمون بفتح السوق وغلقه في أوقات محددة.
وتمثل التمور الأصناف الأكثر شهرة ومبيعًا حيث تعدّ جزءًا رئيسًا في مائدة إفطار، خاصة الأصناف الشهيرة التي يزداد الطلب عليها في هذا الشهر الفضيل ، في حين سجلت محال البهارات هذه الأيام قوة شرائية كبيرة استعدادًا لإعداد أشهى الأطباق والأكلات والطبخات المعروفة، في شهر رمضان المبارك من خلال إقبال الأسر على هذه المحلات لشراء بهارات الشوربة والطبخات الرمضانية المتنوعة والبن والهيل والكزبرة والكمون والشيبة والليمون الناشف والفلفل الأسود وبعض خلطات البهارات المتنوعة.
وشهدت أسواق الفوانيس إقبالا كبيرا قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضح عدد من المتسوقين برفقة أسرهم أنهم اعتادوا على شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك قبل حلول الشهر الفضيل بمدة كافية تفاديا للزحام التي قد تجتاح الأسواق عند دخول الشهر، مشيرين إلى أن الأيام الأخيرة من شهر شعبان الجاري تشهد ارتفاعًا في الطلب على الفواكه والخضار والأغذية واللحوم الطازجة إضافة إلى المعجنات والرقائق التي تستخدم في صناعة الحلويات الرمضانية.