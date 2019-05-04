البرقوق الأخضر.. فوائد صحية مذهلة وتحذيرات من “الإكثار”

يعتبر البرقوق الأخضر أو ما يعرف بـ«الجنارك» من الفواكه الموسمية التي ينتظرها الكثيرون؛ فمذاقه الحامض يجد قبولًا لدى الناس.
وبعيدًا عن المذاق، يمتاز «الجنارك» بالعديد من الفوائد الصحية؛ فهو يساعد على فتح الشهية، وينظف الحُلَيْمات اللسانية، وله فوائد جمة في عملية الهضم؛ إذ يحتوي على سوائل وأحماض عضوية.
ويعتبر البرقوق الأخضر غنيًّا بالمواد التي تحمي الجهاز الهضمي من المشكلات السرطانية بما يحتوي عليه من ألياف غذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه مدر للبول ومفيد للوقاية من أمراض الكلى، ويضبط الضغط الشرياني بما يحتوي عليه من البوتاسيوم.
ورغم فوائده الكثيرة، ينصح الخبراء بعدم زيادة الكمية المُتناوَلة عن عشر حبات فقط يوميًّا؛ فالإكثار منه يؤثر سلبًا في المعدة؛ فهو يسبب الإسهال بسبب محتواه الكبير من الألياف الغذائية.
والجانرك من فصيلة «اللوزيات» -أي الخوخ والدراق واللوز والكرز- لكن تظهر أزهاره ويُثمر قبلها بنحو شهرين، ويتميَّز بطعم حامض، ويحلو كلما تأخر موعد قطافه في مايو ويونيو، ثم يتحول إلى خوخ أصفر في شهر يوليو.