“الشراكة أم التدريب”

تستطيع أن تحقق شراكات متعددة و فِي وقت وجيز و لكن ماهي مخرجات هذه الشراكات؟
راتب اجمالي قدره ٣٥٠٠ الى ٤٠٠٠ ريال ، ولك أن تتساءل مع ذاتك قبل تحقيق الشراكة كم من مؤهل علمي عالي سيندرج خلف هذه الوظائف التي لا تخلق التفاؤل ولا صناعة الاسرة ولربما كان هناك مبدأ الانانية من الجهة التي تصنع معها الشراكة في التعامل مع الموظف .
معالي وزير العمل المهندس أحمد الراجحي الذي يصول ويجول لإحلال البطالة ولكن بحلول مستعجلة وغير متوافقة في محيط العمل السعودي أن تخلق فرصة وظيفية من جهة وتناقض نفسك من جهة أخرى بالمادة ٧٧ التي يحق للمنظومات الإستغناء عن موظفيها بموجب هذه المادة، وعادت عجلة البطالة تتكاثر . اعتقد أن هذه المادة أشبه بالسرطان القاتل في مجال العمل، العديد من النماذج الرائعة كانت ضحية هذه المادة ، نقطتان لم تحل معاليك أن تصنع وظيفة براتب لايكمل الى نهاية الشهر الا ويديه خاويتان فهذه المشكلة بذاتها وأساسها ،
تعديل دخل الرواتب وإجبار الشركات يحقق نمو كبير ومحافظة الموظف على مابين يديه ، إكمال المادة ٧٧ معناها معدل البطالة سيكون موجود ، اعلم بشجاعتك وغيرتك على الكفاءات الوطنية فهي من ستكون معك ،ولاتتأمل من الغرباء ان يصنعون المجد لنا .
ماذا أقصد بالتدريب وماذا يعني؟
لماذا لاتبادر وزارة العمل في بناء معاهد متعددة على مستوى المملكة وأن يكون وفق معايير عالية للمتدربين فيه حيث يأهلون إلى وظائف قيادية في جميع الشركات وأن يكون هناك عملية احلال للجانب الأجنبي،
ومشاركة الكفاءات الوطنية نفس المنصب ونفس الحوافز والرواتب ، وإجبار الشركات الكبيرة والمتوسطة في توفير التدريب والتأهيل وذلك بعد أن توفر الوزارة قاعات خاصة لهذه الشركات ، من هنا أستطيع القول بأنك اخرجت نفسك من دائرة المطالبة بالوظائف القيادية .