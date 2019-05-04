السبت, مايو 4, 2019
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“العمل والتنمية” تدعو أولياء أمور الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلحاقهم بالمسار التعليمي

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دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة لإلحاق أبنائهم في المسار التعليمي.

كما دعت أولياء الأمور للتواصل معها في حال عدم الحصول على قبول، عبر الهاتف 0115254666 أثناء أوقات الدوام الرسمي، أو عبر البريد الالكتروني daycarereg@mlsd.gov.sa، لمعالجة الحالة وشمولهم في البرامج المناسبة لهم.

وأكدت الوزارة أن مركز التوحد في حي عليشة مستمر بتقديم الخدمة لمستفيديه والعمل على تطويره لاستيعاب فئات أكثر من مصابي التوحد، وتقديم برامج ذات جودة عالية وتمكينهم.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة التعليم ممثلةً بأقسام التربية الخاصة لتقييم الحالات المستفيدة للتأكد من حصولهم على التعليم المناسب.

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