انهيارات في صفوف الميليشيا.. “الشرعية” تنتزع عدة مواقع استراتيجية من الحوثي في صعدة

الرئيسية أنحاء العالم انهيارات في صفوف الميليشيا.. “الشرعية” تنتزع عدة مواقع استراتيجية من الحوثي في...
حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (السبت)، عدة مواقع إستراتيجية في مديرية الحشوة شرقي محافظة صعدة.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية على سلسلة جبال سمر وثيبة الإستراتيجية في الحشوة.
وأضاف أن قوات الجيش تواصل في هذه الأثناء تقدمها الميداني المتسارع في عمق مديرية الحشوة بمسافة تقدر بـخمسة كيلومترات، وسط انهيارات كبيرة تشهدها صفوف الميليشيا الانقلابية.
وبيّن “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني أمنت عددًا من المواقع التي كانت الميليشيا تتمركز فيها في المديرية ذاتها.
وأشار إلى أن المعارك أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وخسائر في المعدات القتالية.