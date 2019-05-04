شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتهم أحد مشاهير مواقع التواصل بالاحتيال عليه في مبلغ مالي

اتهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شخصاً مشهوراً في مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتيال عليه في مبلغ 1000 ريال لإنجاز خدمة له، مشيراً إلى أن بعد أن حول له المبلغ لم يرد على اتصالاته.

وظهر الشاب عبر مقطع فيديو قصير، وقال إنه أراد شراء أجهزة من خارج المملكة قبل فترة، فتواصل مع أحد المعروفين في مواقع التواصل، وطلب منه فتح حساب “باي بال” له، فطلب منه الشخص تحويل 1000 ريال له، لكنه بعد أن حول له المبلغ لم يعد يرد على اتصالاته، على حد قوله.

وأضاف الشاب: “هو يعرف حالتي ويعرف من إيش اشتكي، وبعد ما حولت له ما عاد يرد علي، وعرفت أنه حرامي وسرقني وسرق ناس غيري، واتمنى يرجع حقي وحق اللي سرقهم”.

وتفاعل ناشطون في مواقع التواصل مع شكوى الشاب، وأنشأوا هاشتاقاً أسموه “#مشهور_يستغل_معاق”، عبروا فيه عن تضامنهم مع الشاب، آملين أن تتدخل الجهات المختصة لإنصافه وضبط الشخص المعني في أسرع وقت.