صور | مجهولون يعتدون على كاميرات ساهر في أحد المسارحة

تلقت شرطة المضايا التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان بلاغاً بالاعتداء على أحد أجهزة كاميرات نظام الرصد “ساهر” وإحداث بعض التلفيات في الجهاز.
وأوضحت مصادر، أن مجهولين قاموا بإزاحة كاميرا ساهر من مكانها وتغيير وضعها من أجل عدم تصوير السيارات التي تتجاوز السرعة الزائدة وذلك على طريق عثمان بن عفان الواقع بين مدينة جيزان – أحد المسارحة وأن موقع الجهاز بين قرية العلوية والخمس، حسب “المواطن”.
الجدير بالذكر أن إدارة المرور حذرت في وقت سابق من خطورة الاعتداء على مركبات نظام “ساهر” ومعداته وأن هذه الأجهزة الخاصة سواء من مركبات أو كاميرات هي ممتلكات حكومية، وأن أي اعتداء عليها خرق للنظام.