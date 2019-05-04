يعتبر بنك التنمية الاجتماعية المؤسسة المالية الوحيدة التي تقدم للمواطنين والمواطنات ” قروض إنتاجية ” دون فوائد، مستهدفةً بذلك تشجيع وتمكين الأفراد من الاستفادة من المال في إنشاء مشاريع استثمارية قصيرة و طويلة الأجل يحددها رأس المال المقدم ونوع النشاط التجاري، والتي يعود ريعها لصالح المستثمرين من الأفراد بجانب الفوائد الاجتماعية الأخرى. وبنك التنمية الاجتماعية منذ تبنيه هذه المبادرة، يضيف لسجلاته العديد من قصص النجاح للمشاريع الصغيرة المدعومة من هذا الصندوق والتي تعكس توجه الكثير من أفراد المجتمع نحو العمل الحر وفكرة استبدال مصادر الدخل المألوفة بمصادر دخل جديدة.
وعلى الرغم من وجود عوائد مالية واجتماعية نظير تقديم بنك التنمية الاجتماعية للقروض الإنتاجية، إلا أن الكثير من القيود والاشتراطات التي يفرضها البنك، تحول دون حصول بعض الأفراد عليه. وهذه القيود المفروضة ليست إلا وسائل يبتعد بها بنك التنمية الاجتماعية عن المخاطرة في تقديم القروض الإنتاجية. غير أن المؤسسات المالية الأخرى كالبنوك، تسمح سياساتها الإقراضية بالدخول في مخاطر نسبية محتملة عندما تكون الفائدة المتوقعة أكبر من نسبة المخاطرة. وهذه السياسة المالية بطبيعة الحال، يجري التعامل بها في مجال الإقراض الربحي ( القروض الشخصية والعقارية ).
لكن، وبما أن بنوكنا المحلية تمتلك احترافية مصرفية عالية، وتحقق أرباح ربع سنوية بمليارات الريالات، مع الضعف المشهود لمساهماتها الاجتماعية، لماذا لا تُبادر بتقديم القروض الإنتاجية من باب المسؤولية الاجتماعية؟ مع العلم أن القروض الإنتاجية تمتلك ميزة الاحتفاظ برأس المال، عكس المال المقدم للخدمة العامة أو الخدمة الاجتماعية، والذي هو من المنظور المالي يندرج تحت الإنفاق أو المصروفات.
إن الكثير من أفراد المجتمع يمتلكون النزعة نحو العمل الحر، لكنهم يفتقدون السبيل الذي يقودهم نحو تحقيق هذه النزعة. وطالما أن الوسيلة المتاحة لهم والمحدودة والمشروطة أيضاً هي بنك التنمية الاجتماعية، فلذلك من الأجدى أن تُتاح لهم نوافذ جديدة تسمح لتلك النزعة التجارية بالظهور. وهذا بطبيعة الحال يتطلب شراكة القطاع الخاص المتمثل في البنوك المحلية، وهو لن يكون من باب العرفان بقدر ما هو من باب المسؤولية الاجتماعية.
فإذا كانت البنوك المحلية لم تقدم حتى الآن ما يشفع لها تجاه المسؤولية الاجتماعية، فما المانع أن تقدم منتجات من نوع القروض الإنتاجية ” دون فوائد ” من حيث تحفظ رؤوس أموالها وتساهم في تشجيع التجارة والاستثمار لأفراد المجتمع؟
إن مؤسسة مالية واحدة فقط لا يمكنها تلبية إلا جزءاً صغيراً من احتياجات النزعة التجارية لدى الأفراد. فهي محدودة الموارد من جهة، و محاطة بالمخاطر التي قد تترتب على سلوكيات المستثمرين من جهة أخرى، وليس أمام تلك النزعة التجارية سوى أن تسمح البنوك المحلية لنفسها بتقديم القروض الإنتاجية.