كي لا يضيع.. بلح الشام.. وعنب اليمن يااتحادية..

خسر بالأمس نادي الإتحاد نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين ومن أمام من ..؟!
من أمام افضل الأندية جاهزية هذا الموسم على جميع الأصعده..( نادي التعاون )..
فلو قمنّا بعمل مقارنة بسيطة لوجدنا ان التعان تم تجهيزه لحصد هذا اللقب منذ فترة الاعداد لخوض غمّار منافسات هذا الموسم على الصعيد الإداري رئيس نادي التعاون و اعضاء مجلس إدارته كانت إدارة مميزه في قيادة النادي منذ خمس مواسم تقريباً وهذا بحد ذاته استقرار إداري بينما في الإتحاد وخلال نفس الفترة قد تعاقبت خمس ادارات تقريباً على نادي الاتحاد وسط صراعات واحزاب لا نهاية لها..
هذا على الصعيد الإداري اما على الصعيد الفني و الذي قد عانا منه الإتحاد الأمرين هذا الموسم بعد تغيير ثلاث مدربين رابعهم الثابت و العائد سييرا بعد ان عبث رامون دياز بالفريق ثم جاء من بعده بندر باصريح و اخيراً العابث الثاني بيليتش ليعود الاتحاد بعدهم للطريق الصحيح في إعادة لويس سييرا لقيادة الفريق بينما وعلى ذات الصعيد فمدرب التعاون كان مستقر فنياً مع مدربه الرائع بيدرو مانويل منذ فترة الاعداد لبداية الموسم..
وعلى مستوى اللاعبين المحترفين الاجانب فلاعبي التعاون هم الاكثر انسجام و تناسق نظراً للعبهم سوياً منذ بداية الموسم مقارنة بلاعبي الاتحاد الذي غير بالشتوية فقط خمسة لاعبين…!
بعيداً عن هذا وذاك.. وبعيداً عن اي مقارنات ماذا لو انعكست الظروف بين الناديين.. اين كنا سنرى التعاون و اين كنا سنرى الاتحاد..؟!
انا لا اقلل من انجاز البطل التعاون .. والذي عمل و اجاد و حصد نتيجة عمله بأغلى البطولات و من امام اكبر الاندية..!
لكن لنعود للاتحاديين .. فجميع الاتحاديين وتحديداً عند تكليف الاستاذ لؤي ناظر ثم اعادة المدرب لويس سييرا كانت بطولتهم الوحيدة النجاح في إبقاء الفريق بدوري الاضواء و إنقاذه من الهبوط.. ولم يكن يتوقع اشد المتفائلين بأن يصل الاتحاد الى حتى الربع النهائي بالبطولة لكن نجاح المدرب و اللاعبين والادارة بعد توفيق الله اوصلّهم للنهائي و شرف السلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكن الفائز بالنهائي في الاخير فريق واحد.. وفاز بالنهائي الافضل و الاجهز وهو نادي التعاون..
والآن هو دور العشاق الاتحاديين الحقيقين و الاوفياء بالالتفاف حول ناديهم ..لكي لا يضيع الاهم..
وإعادة اللاعبين واحتوائهم لتحقيق البطولة المهمة و الاهم خلال مسيرة هذا الفريق العظيم و عبر تاريخه .. وهي بطولة البقاء في دوري الاضواء وعدم و الهبوط لدوري الدرجة الاولى ..
ضاع الكأس .. وقدر الله وماشاء فعل..
ضاعت بطولة لم تكن في الحسبان..
ضاعت بطولة و تبقى اهم بطولة..
تساؤل :- من لعب نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين امام الاتحاد .. هل هو التعاون ام النصر ام الاهلي …؟
قفله :- يا اتحاديين الحقوا اتحادكم ..لا تقسوا على لاعبيكم فقد تحملوا مالاطاقو للاعبين ان يتحملوه منذ بداية الموسم ومنذ عدة مواسم… ولكي لا يضيع بلّح الشام ( الكأس ) و عنّب اليمن ( البقاء بالدوري )…!