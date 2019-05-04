مجموعة حياة للفنادق تعتزم مضاعفة حضور علامتها التجارية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2023

أعلنت مجموعة ’حياة للفنادق‘، المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:H)، اليوم عن عزمها مضاعفة عدد فنادقها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال افتتاحها لخمسة فنادق إضافية جديدة تحمل علامتها التجارية بحلول عام 2023، الأمر الذي من شأنه إضافة حوالي 1,300 غرفة فندقية جديدة إلى المنطقة. ويشمل التوسع الافتتاح المرتقب لفندق ’جراند حياة الخُبر‘ في أواخر عام 2019، والذي يسجل حضور العلامة الأول في المملكة. كما سيمثل الافتتاح المرتقب لـ ’فندق وشقق فندقية جبل عمر حياة سنتريك مكة‘ الحضور الأول لعلامة ’حياة سنتريك‘ في المملكة. وإضافة إلى ذلك، فإنه من المقرر افتتاح ’حياة ريجنسي جدة الصيرفي مول‘ عام 2021 وافتتاح فندقين يحملوا العلامة التجارية المزدوجة ’حياة بليس‘ و’حياة هاوس‘ في “مركز الملك عبدالله المالي” في الرياض عام 2022.
وفي معرض حديثه حول ذلك، قال لودفيك بولدوكيان، نائب رئيس التنمية الإقليمي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقية والمقيم بدبي “تعتبر المملكة العربية السعودية من بين أسرع أسواق السياحة الدينية في العالم، وضمن أبرز الوجهات الرئيسية التي تهتم بها مجموعة ’حياة للفنادق‘ في الشرق الأوسط. تواصل المملكة قطع أشواط كبيرة في مجال تعزيز مستوى السياحة والبنية التحتية بهدف تنويع الموارد الاقتصادية في البلاد. وهذا التوسع الطموح لعلامات مجموعة ’حياة للفنادق‘ كفيل بترسيخ مكانة المجموعة بين سكان الخليج من جهة وبين العدد المتزايد من السياح الدوليين الذين يقصدون المملكة العربية السعودية من جهة أخرى”.
تتماشى خطة نمو مجموعة ’حياة للفنادق‘ مع أهداف “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” والتي تركز على تعزيز دور السياحة والاقتصاد في المملكة. وتؤكد الوجهات المُرتقَب افتتاحها التزام مجموعة ’حياة للفنادق‘ المستمر بتنمية وتطوير سلسلة علامات محفظتها التي تتألف من: ’بارك حياة جدة‘، و’جبل عمر حياة ريجنسي مكة‘، و’حياة ريجنسي الرياض العُليا‘، و’حياة بليس الرياض السليمانية‘، و’حياة هاوس جدة شارع صاري‘.
ومن جانبه، قال كورت ستراوب، نائب رئيس العمليات لدى مجموعة ’حياة للفنادق‘ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا: “نجحت مجموعة ’حياة للفنادق‘ في ترسيخ مكانة علامتها بقوة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ككل، وذلك من خلال حرصها المستمر على تقديم أفضل الخدمات المتميّزة. وتتمتع مجموعتنا بالقدرة على إدراك احتياجات المسافرين المحليين والدوليين رفيعي المستوى، وبذلك سنواصل مسيرتنا المتميّزة عبر تقديم تجارب ضيافة استثنائية ومعايير رفيعة من الخدمة”.
تشمل استراتيجية ’حياة‘ للنمو في المملكة العربية السعودية خططاً لافتتاح الفنادق التالية:
’جراند حياة‘:
سيكون ’جراند حياة الخُبر‘، المتوقع افتتاحه في أواخر عام 2019، الفندق الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، وسيتخذ من ’الراشد مول‘ في المحافظة الشرقية موقعاً له. تُعتبر الخُبر واحدةً من أكبر المدن في دول مجلس التعاون الخليجي، وتُعتبر، إلى جانب كّل من الدمّام والظهران من اهم المراكز الاقتصادية والسياحية الرئيسية للمملكة العربية السعودية.
وهنا ستُلهم علامة ’جراند حياة‘ الضيوف للاحتفاء بطموحاتهم في الحياة من خلال مزاياها الفاخرة وخدماتها المضيافة التي تمنحهم لحظات ثمينة من الذكريات.
’حياة ريجنسي‘:
يقع فندق ’حياة ريجنسي جدة الصيرفي مول‘، والمتوقع افتتاحه في خريف عام 2021، في حي العزيزية في جدة. وسيضم الفندق المكون من 19 طابقاً أكثر من 500 غرفة ووحدة سكنية، وصالة ردهة مصممة بهدف تعزيز الإنتاجية، ووجهتين مميزتين لتناول الطعام تقدمان طيفاً متنوعاً من المأكولات، بالإضافة إلى صالة احتفالات فريدة ومجهزة بمرافق فاخرة تحمل بصمة علامة ’حياة ريجنسي‘، فضلاً عن مرافق الصحة والعافية واللياقة البدنية. ونظراً لكونه جزءاً من ’الصيرفي مول‘، أكبر مركز للتسوق في جدة، سيشكل الفندق ملاذاً مريحاً للمسافرين والسيّاح ورجال الأعمال على حد سواء.
’حياة بليس‘ و’حياة هاوس‘
ستكون مدينة الرياض على موعد مع افتتاح فندقين يحملان العلامة التجارية المزدوجة ’حياة بليس‘ و’حياة هاوس‘ وذلك في خريف عام 2022، وبهذا يرتفع عدد العقارات التابعة لـ’حياة بليس‘ و’حياة هاوس‘ في المملكة العربية السعودية إلى أربعة فنادق، إلى جانب فندقي ’حياة بليس الرياض السليمانية‘ و’حياة هاوس جدة، شارع صاري‘ اللذين تم افتتاحهما مؤخراً. وستتكفل هذه الفنادق، التي تحمل العلامة التجارية المزدوجة بتأمين احتياجات وتفضيلات الضيوف ممن يمتلكون برنامج أعمال زاخم ويرغبون بالموازنة بين القيام بأعمالهم والترفيه عن أنفسهم، في حين يضمن فندق ’حياة هاوس‘ لنزلاء شققه السكنية الذين يقيمون لمدة طويلة تجارب استثنائية تتيح لهم ممارسة أعمالهم وأسلوب حياتهم على نحو مثالي.
’حياة سنتريك‘
يُعتبر ’فندق وريزيدنس جبل عمر حياة سنتريك مكة‘، المتوقع افتتاحه في أواخر عام 2023، أول فندق يحمل علامة ’حياة سنتريك‘ في المملكة العربية السعودية والثالث في منطقة الشرق الأوسط. وسيضم الفندق 196 غرفة وجناحاً فندقياً، بينما ستضم المساكن 200 وحدة تحمل علامتها التجارية، وستكون جميعها متاحة للعامة. سيتمتع كلٌّ من الفندق والوحدات السكنية بتصاميم عصرية، تجمع إبداعات مجموعة من أشهر العلامات الأيقونية والفنانين المحليين، والتي ستحمل بلا شك بصمة علامة ’حياة سنتريك‘، والتي تشتهر بمواكبة أفضل الخدمات والتجارب الحماسية مع ضيوفها حتى لا تفوتهم متعة المغامرة
الفنادق التي تحمل علامة ’حياة‘ والقائمة حالياً في منطقة الشرق الأوسط:
المملكة العربية السعودية:
’بارك حياة جدة‘
’جبل عمر حياة ريجنسي مكة‘
’حياة ريجنسي الرياض العليا‘
’حياة بليس الرياض السليمانية‘
’حياة هاوس جدة، شارع صاري‘
الإمارات العربية المتحدة
’بارك حياة أبوظبي‘
’بارك حياة دبي‘
’أنداز كابيتال جيت أبوظبي‘
’جراند حياة أبوظبي‘
’جراند حياة دبي‘
’حياة ريجنسي دبي‘
’حياة ريجنسي دبي كريك هايتس‘
’حياة بليس دبي الرقة‘
’حياة بليس دبي ساحة بني ياس‘
’حياة بليس دبي حي الوصل‘
دولة الكويت
’حياة ريجنسي الكوت‘
المملكة الأردنية الهاشمية
’جراند حياة عمّان‘
فندق ومنتجع ’حياة ريجنسي العقبة آيلة‘
سلطنة عُمان:
’جراند حياة مسقط‘
منتجع ’أليلا الجبل الأخضر‘
دولة قطر
’جراند حياة الدوحة‘