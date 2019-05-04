وجه خفي للعنصرية.. أمريكية ترفض تأجير محل لمسلم والمحكمة تغرمها

قضت محكمة أمريكية بتغريم سيدة من ولاية كولورادو، 675 ألف دولار (نحو مليونين و700 ألف ريال)؛ لرفضها تأجير محل مملوك لها لمسلم.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس»، إن المحكمة ألزمت صاحبة المحل، أمس الجمعة، بدفع غرامة تبلغ 675 ألف دولار كتعويض؛ لرفضها تأجير محلها لمسلم بدوافع عنصرية.
وأضافت الوكالة، أن «المحكمة عاقبت المواطنة الأمريكية كاتينا جاتشيس، من مدينة دنفر بولاية كولورادو (وسط)، بدفع 675 ألف دولار كتعويض؛ لرفضها تأجير رشاد خان من بنجلاديش محلًا تجاريًا- كانت تعتزم تأجيره- بعد أن علمت أنه مسلم».
وقال رشاد خان (36 عامًا)، إن جاتشيس قالت عبر الهاتف لوسيط، إن لديها مشكلة تجاه المسلمين القادمين من الشرق الأوسط، وإنها تريد مستأجرًا أمريكيًا أبيض.
وتابع خان، أن «الوسيط سجَّل المكالمة على الهاتف الذي اُستخدم دليلًا في المحكمة»، حسب الوكالة.
وتمثل محاربة العنصرية وازداء الآخر لأسباب عرقية أو ثقافية، محورًا رئيسيًا في اهتمامات المجتمع الدولي على مختلف المستويات، خاصة مع تسببها في بعض الحالات بجرائم تستهدف الأبرياء على نحو ما حدث، خلال الفترة الماضية في عدد من الدول.