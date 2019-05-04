“ورم خبيث” يتلف عين طفل يمني.. ووالده يناشد بعلاجه بالمملكة

ناشد مواطن يمني الجهات المختصة بالمملكة المساعدة بتوفير العلاج لطفله الرضيع ذي العام و4 أشهر، والذي يعاني من ورم خبيث أفقده إحدى عينيه، ويهدد حياته.
وقال المواطن اليمني جابر آل عوفان من مديرية رازح إنه عرض ابنه “رواف” على الأطباء في أكثر من 7 مستشفيات في اليمن، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أن جميع الأطباء أكدوا له عدم توفر علاج له بالداخل، وأنه بحاجة إلى تلقي علاج عاجل بالخارج حتى لا يفقد الطفل حياته.
وعبر “آل عوفان” عن أمله في الاستجابة لندائه والتوجيه بنقل “رواف” إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، مؤكداً أن حالة الطفل في تدهور مستمر، وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وأنه يتألم كثيراً ولا يكف عن الصراخ.
وأوضح أن معاناة الطفل بدأت منذ ولادته حيث التف الحبل السري حول رقبته وتسبب له في اختناق ونقص في الأوكسجين، ما أدى لإصابته بضمور في الدماغ، وتفاقمت حالته حتى أصيب بالورم الخبيث الذي أتلف عينه اليمنى.