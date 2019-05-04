وفدٌ يهوديٌ.. في الرياض

حسناً فعلت رابطة العالم الإسلامي بإيضاحها الصريح والسريع حيال زيارة وفدٍ من “المتحف الوثائقي لتاريخ الهولوكوست” للرياض، حيث أن الوفدَ الذي قدّمت له الرابطة الدعوة؛ أمريكيٌ صرف، ومستقلٌ، ومتنوعٌ دينياً، بعد أن لغطت مواقع إسرائيلية، بعضها رسمي، وأوهمت بأن الوفد يهوديٌ من إسرائيل، وحدث لبسٌ كبيرٌ في مواقع التواصل الاجتماعي حيال ذلك.
الدعوة، التي أعتبرها شخصياً ضربة معلم ومن صميم المروءة والدين، هي تثمين الرابطة لذلك المتحف الذي له ثقله ومكانته هناك في الولايات المتحدة؛ لمواقفها واهتمامها بعدد من القضايا التي تمسّ الإسلام والمسلمين، كوقوفهم مع مأساة “الروهينجا” والمجازر التي ارتكبت ضدهم، وأيضا اللاجئين السوريين، ولعمرو الله إن ذلك من الحكمة وبُعد النظر، وبها مكاسب إعلامية هائلة، نحن بمسيس الحاجة لها لتحسين صورتنا أمام العالم، وإظهار الجانب الحقيقي لديننا المتسامح وبلادنا المنفتحة.
ما زلت أتذكّر الوجوم الذي ارتسم على قسمات وجوه المصلين، في المعبد اليهودي بمدينة “سان أنطونيو” في ولاية تكساس الأمريكية، عند مصافحتي لهم قبل شهرين، بمجرد معرفة اليهود هناك أنني من السعودية، وانقلاب ذلك الوجوم بالكامل إلى مظاهر حفاوة وفرح شديدين وقتما ألقيت كلمتي هناك، وتطرقت لمأساة الهولولكست، التي تعتبر عندهم أمراً مقدّساً، يقيسون عليها من أمامهم، يوالونه ويعادونه لأجلها، وقلت بأن ديننا الاسلامي يرفض تلك المجزرة المعيبة في تأريخ البشرية، وسقت لهم ما قاله أمين عام الرابطة د. محمد العيسى بشأنها، وأتذكر أن بعضهم قام باحتضاني، طالباً مني تكرار الزيارة، بعد تصفيقٍ حادٍ منهم لكلمتي.
كانت زيارتي لذلك المعبد؛ لوقوف أولئك اليهود مع المسلمين في نفس يوم مجزرة نيوزيلاندا، بل وقام يهود نيويورك بإحاطة المسجد الكبير بتلك المدينة، مشكلين حلقة كبيرة كاملة بأجسادهم حول المسجد؛ كي يصلي المسلمون صلاة الجمعة بأمان، ومن العقل والحكمة والدين تثمين هاته المواقف الإيجابية، لا تجاهلها، والإعراض عنها، بما يقول البعض الذي لا يرى أبعد من أرنبة أنفه، وليس له إدراك أو إحاطة بحال المسلمين اليوم، وما يحاك لهم، ومن الخطل الكبير عدم التفريق بين اليهودية كدين، وبين إسرائيل ككيان، وأن جمعهما في نظرة واحدة هو خطأ ارتكبناه عبر عقود؛ يجب تصحيحه، مع خطأ آخر بعدم التفريق بين المقاتلين منهم والمسالمين والمعاهدين، ووضعهم في التعامل بسلة واحدة، ما ينافي أحكام ديننا الإسلامي أصلا.
الحقيقة أنني أدين لبرنامج “الزائر الدولي” الذي أتاح لقاءات لي مع معتدلي الأديان والثقافات هناك في الولايات المتحدة؛ أدركت من خلالها بضرورة وفرضية عين التعاون مع هؤلاء الأتباع لمواجهة اليمين المتطرف ودعاة الكراهية العالية أصواتهم، فضلاً عن تحسين صورتنا كسعودية شوّهها بعض أبنائنا للأسف، وكدينٍ إسلامي اختطفه الدواعش والأحزاب الدينية المتطرفة.
وأحمد الله تعالى أن هناك تقدماً لمسته بشكل واضح في هاتين النقطتين، من خلال الجهد المبذول لقيادتنا المسدّدة، وأتذكر لقاءنا في واشنطن مع صانعي التقرير الشهير حول الحريات الدينية بالعالم الذي يقدّم سنوياً للكونغرس، وقد حاضر علينا ثلاثة منهم: د. درايت بشير، د. كورت فيرتملولر، ود. سكوت واينر، وعن دور وسائل الإعلام في تعزيز الحريات الدينية، وقلت في مداخلتي لهم بأنني أتيت فعلا لأستمع وجهات نظركم، ولكني في المقابل حريصٌ جداً على إيصال وجهة نظري الشخصية حول بلادي، وأنني لن أجد عناء في التدليل على أن السعودية خطت خطوات لافتة السنوات الأخيرة عبر الحرية الدينية، بل ورعايتها لكثير من المناشط عبر رابطة العالم الإسلامي ومركز الملك عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بل وقد قدمتم أنتم هنا جائزة كبيرة لمعالي الدكتور محمد العيسى في موضوع حوار الأديان، ونحن نعيش مرحلةً؛ يفترض فيها أن تدعموا بلادنا، وتشجعونا على المضي قدماً، لا أن تجدّفوا وتقلّلوا مما أنجز، كما نرى في صحافتكم التي تهاجمنا.
تحوّلت بعدها في مداخلتي لاتهامهم بأن تقاريرهم حول الحريات الدينية تخضع للتسيس، وحسب التقاء مصالح الولايات المتحدة بالدولة التي يصدر تقريرهم عنها، وضربت مثلاً بالصين، فعندما تتلاقى مصالح أمريكا والصين تخفت حدة الانتقادات عن حرية الأديان على الصين، وعندما تختلف وتتعارض؛ نرى تلك البكائيات الصاخبة، وتجريمهم في تقاريرهم، فيما الإعلام الأمريكي يشارك في هذه الزفة المعيبة.
الحقيقة رغم حدة نقدي لهم، إلا أنهم أجابوا إجابة هادئة؛ أنهم يفعلون ما عليهم، ويكتبون تقاريرهم وينشرونها في موقعهم الالكتروني، وأن التقارير لعام واحد فقط، وليس لهم دخل بالإعلام أو السياسة الأمريكية إن تهاجم بها أو تهادن، وأحالوني إلى موقعهم الرسمي وبياناتهم المستقلة، وأثنوا كثيراً على ما تحقق على يد ولي عهدنا وقائد مسيرة الانفتاح الأمير محمد بن سلمان، وأثنوا كذلك على كل خطوات د. محمد العيسى وما يقوم به بكسر التابوهات القديمة، وجهوده في ترسيخ الاعتدال والوسطية، وأعطوني صورة واضحة عن ارتياحهم ونظرتهم لما نحن عليه اليوم والحمد لله.
بكل صدق، ما فعلته رابطة العالم الإسلامي بدعوة “المتحف الوثائقي لتاريخ الهولوكوست” لزيارة الرياض؛ عين الصواب، وأن التركيز على الولايات المتحدة، وإقامة مناشط ومؤتمرات عديدة بها، من صميم العقل والسياسة، فهناك مطبخ العالم، ومنها تدار سياسات الكون، ما يدفعني لتوجيه دعوة لمعالي الأستاذ فيصل المعمر؛ أن يتواجد مركز الحوار هناك بفعالياته، فأوروبا تابعٌ صغير لذلك العملاق الأمريكي الذي يسود بإعلامه الخارق.