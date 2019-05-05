أحدث إبداعات شاليمار شربتلي.. السيارة الفنية الأولى تنافس في سباق الجائزة الكبرى “فورمولا 1” في موناكو | فيديو وصور

تشارك السيارة التي رسمت عليها الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي” رائدة فن الموفينج آرت” والتي أصبحت السيارة الفنية الأولى المشاركة ضمن “سباق 24 مايو 2019 في الجائزة الكبرى في موناكو والتي تعد أهم سباق تاريخي في الفورمولا واحد” والتي تمتلكها مجموعة” GP2 للمحاكاة ” ويقودها مارك فاجنيتو، وذلك بعد أن ابدعت الفنانة العالمية شاليمار شربتلي بريشتها لتضفي عليها مزيدا من روعة المظهر الخارجي، والشكل الجذاب بلمسة ساحرة.
وأكدت شالميار شربتلى على أهمية هذه التجربة في مسيرتها الفنية، مؤكدة على سعادتها بأن يتحول فن “الموفينج أرت” إلى محور لاهتمام الجميع، وأن يصبح قيمة جمالية مضافة إلى روعة تصميم السيارات الفاخرة ، وسيارات سباقات الفورمولا.
وأضافت أن السيارة الفنية الجديدة ستشارك أيضا في العديد من السابقات العالمية خلال العام الجاري: حيث ستشارك في السباق الذي سيقام في مدينة مونزا الايطالية خلال الفترة من 14 – 16 يونيو 2019م ، كما ستشارك في السباق الذي سيقام في مدينة أسين الهولندية خلال الفترة من 19 -21 يوليو القادم ، وستشارك أيضا في السباق الذي سيقام في الفترة من 11- 13 اكتوبر بمدينة إيمولا الايطالية.
وتأتي هذه المشاركة بعد نجاح مشاركة الفنانة العالمية شاليمار شربتلى فى الحدث العالمى “فورميلا 1” بمدينة دبى، عبر فن “الموفينج أريت” أو الفن الحركى الذى ابتكرته، وكعادتها فى فترات الإعداد لإبداع الفني المتميز الذي تمارسه استعانت الفنانة العالمية شاليمار شربتلى بصوت العندليب الأسمر “عبد الحليم حافظ” لتبدع فى رسومات مبتكرة على السيارة المشاركة فى الأحداث العالمية.