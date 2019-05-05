“اتحاد القدم”: “آل سويلم” طلب إبعاد حكام عن إدارة مباريات الهلال والنصر.. وهكذا تعاملنا مع الطلب

الرئيسية رياضة “اتحاد القدم”: “آل سويلم” طلب إبعاد حكام عن إدارة مباريات الهلال والنصر.....
رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على ما تردد بشأن مطالبة رئيس نادي النصر سعود آل سويلم في خطاب مرسل للاتحاد، بعدم إسناد بعض الحكام لإدارة مباريات لفريقي الهلال والنصر، وذلك عقب إقالة رئيس لجنة الحكام الأسبق مارك كلاتينبرغ.
وأكد الاتحاد السعودي في بيان أصدره أمس (السبت)، أنه تلقى بالفعل خطاباً من رئيس النصر بتاريخ العاشر من إبريل الماضي، تضمن شكراً لرئيس الاتحاد على حرصه على عدالة المنافسة، والمطالبة بعدم إسناد مباريات الهلال والنصر لعدد من الحكام، مبيناً أن الخطاب لم يتضمن ثناءً على إقالة كلاتينبرغ.
وأوضح أنه جرى اتخاذ بعض الإجراءات عقب تلقي ذلك الخطاب، وأولها إحالته للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكيد بعد إبعاد أي طاقم تحكيمي ورد اسمه في الخطاب، واستمرار إسناد المباريات للحكام وفق المعايير والإجراءات المتبعة.
وأضاف أنه جرى تكليف طاقمي تحكيم ممن وردت أسماؤهم في الخطاب بقيادة مباراتين، واحدة منها للنصر والأخرى للهلال، كتأكيد على رفض الاتحاد لمثل هذه المطالبات وعدم إعطائها أي اهتمام، مشيراً إلى حرصهم على توضيح الأمر من منطلق وضع الجمهور الرياضي في صورة الأحداث.
وشدد الاتحاد على حرصه في التعامل مع كافة الأندية بمبدأ واحد، ومسافة واحدة تحقق عدالة المنافسة وتضمن حقوق جميع الأندية.