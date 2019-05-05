“الشؤون الإسلامية” تنفذ مشاريع بتكلفة 200 مليون ريال استعداداً لاستقبال رمضان

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، عن كامل استعداد الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك في جميع المناطق، بعد تنفيذ مشروعات بقيمة 200 مليون ريال.
وأوضح أنه تم ترميم أكثر من 2400 مسجد وجامع، وافتتاح 221 جامعًا قبل شهر رمضان، وتأمين أكثر من نصف مليون متر مربع من الفرش الفاخر، شملت 333 مسجدًا وجامعًا في مختلف المحافظات، بتكلفة 46 مليون ريال، وفُرش جامع العباس في الطائف بأكثر من 10 آلاف وستمائة متر مربع من الفرش الفاخر.
وأضاف أن الوزارة انتهت من تعيين 2016 إمامًا ومؤذنًا وخطيبًا كمرحلة أولية، ويجري تعيين 2000 آخرين، كما كُلف 1100 من الحفاظ المتقنين، لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في مناطق ومحافظات المملكة، مع التنبيه على فروع الوزارة بإتمام جاهزية المساجد.
وكلفت الوزارة جميع الدعاة بإلقاء كلمات إرشادية، وتوفير أكثر من 1.5 مليون مطبوعة لتوزيعها لضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت، وتوزيع 3 ملايين مصحف في المساجد، وتكليف الدعاة للمشاركة في البرامج التلفازية وبث مواد فيلمية توعوية خاصة بشهر رمضان، عبر قنوات ومنصات الوزارة.
إضافة إلى ذلك كُلف 100 داعية في المواقيت، ومكة، والمدينة، والمنطقة المركزية المجاورة للحرم؛ لتوعية المعتمرين، وتكثيف وزيادة عدد الداعيات إلى 50 داعيًا، وصيانة جميع المساجد الواقعة على طريق المعتمرين، ومساجد المواقيت والمرافق التابعة لها، وتعيين أئمة ودعاة بكل ميقات.
وكُلف 70 حافظًا للقرآن الكريم لإمامة المصلين في 35 دولة ضمن برنامج الإمامة في رمضان، وسيتم شحن 200 ألف كيلو تمور فاخرة لتوزيعها في 25 دولة، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين، وهناك برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 24 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، بمبلغ 3.750 مليون، يستفيد منه مليون صائم.