الطقس في الأسبوع الأول من رمضان: أمطار على بعض المناطق مصحوبة بزخات من البرد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس في مناطق المملكة خلال الأسبوع الحالي وحتى نهايته، والذي سيشهد بداية شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الهيئة أن التوقعات بمشيئة الله تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة وزخات من البرد أحياناً حتى نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت أن المناطق المتأثرة بتلك الحالة هي أجزاء من منطقة الجوف والحدود الشمالية، كذلك على مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية، ومرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان ونجران ومكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية منها.