الهلال الأحمر بالمدينة يبدأ بتنفيذ برنامج العمرة 1440.. 600 متخصص و 7 عنايات متقدمة و 1300 متطوع ومتطوعة

المدينة المنورة – عبدالرحمن المحمادي :
تبدأ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة يوم غداً الاثنين بتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة بشهر رمضان المبارك في كامل المنطقة لعام 1440هـ وذلك بناءً على ما اعتمده معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم.
اكد ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي مبينا بأن الخطة تهدف الى تقديم الخدمات الطبية الاسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنورة والتي تبدأ من بداية شهر رمضان المبارك وتنتهي في السادس من شهر شوال.
ونوه السهلي الى ان الخطة شملت تشغيل سبع عنايات طبية متقدمة يكون تمركزها في ساحات المسجد النبوي الشريف في اوقات الذروة بالاضافة إلى تغطية المناطق المركزية بالمدينة والطرق المؤدية لها في باقي اوقات اليوم ويقوم على تنفيذ هذه الخطة 35 مركزا إسعافياً بالمنطقة تحوي اكثر من 45 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز منها 7 فرق العنايات الطبية و مشيراً بانه يقوم على تنفيذ هذه الخطة ما يقارب 600 متخصص في الإسعاف وطب الطوارئ من مختلف التصنيفات الصحية لطب الطورائ .و يتم تكثيف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي يومياً لتغطية صلاة التروايح والتهجد كذلك مضاعفة الجهود في ليلتي الختمة و ليلة 27 وتغطية صلاة العيد والزيارة.
مدعومين بما يفوق الستون آلية متقدمة التجهيز منها عنايات طبية وعدد من سيارات القيادات و سيارات الخدمات المساندة وسيارات الإسعاف المجهزة في مركز الإسناد الآلى والبشري ومركبات النقل الغير إسعافي.
بالاضافة لاكثر من 1300 متطوع ومتطوعة يعملون من خلال التواجد في المسجد النبوي والتغطية الإسعافية في جميع اقسامه وساحاته.
و يتكون فريق التطوع النسائي من 800 متطوعة يعملن على مدار الساعة في الاقسام النسائية و 500 متطوع رجالي يعملون في الاقسام الرجالية بالمسجد النبوي في اكثر من 38 موقعاً داخل المسجد النبوي وساحاته هذا وقد تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء موسم العمرة كما يشتمل التجهيز للتطوع على 9 عربات كهربائية و اجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق كما تم تخصيص احدى القنوات اللاسلكية لتيسير اعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي.
وأبان السهلي بأنه تدار هذه الخطة من قبل غرفة عمليات المدينة المنورة بعدد يقارب الاربعون فرداً بالاعتماد بالكامل على الإنظمة التقنية للهيئة والتي تبدء من تلقي البلاغ عن طريق الاتصال على 997 او عن طريق تطبيق إسعفني ومن ثم تمرير البلاغ للفرق الإسعافية الإقرب للحالة عن طريق برنامج المسعف الالكتروني و مباشرة الحالة وتقييمها وإسعافها لإقرب مستشفى وتزويد المنشأة الصحية بكامل التقرير الإسعافي للحالة بطريقة الالكترونية بالكامل ويتم متابعة جميع مجريات البلاغ من قبل القيادة الميدانية عن طريق برنامج القائد الميداني الالكتروني و اصدار التوجيهات لجميع العاملين في الميدان عن طريق البرنامج وفي اسرع وقت ممكن.
واختتم السهلي بأنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. معلا بن عليان الجابري والاشراف الفني والتشغيلي من قبل فريق الشئون الإسعافية بالمنطقة والقيادة الميدانية.