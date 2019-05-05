بلدية العزيزية الفرعية بمكة تُغلق 6 محلات تجارية مخالفة

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
قامت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بحملة رقابية مشتركة ضمن نطاق البلدية، شملت منطقة العزيزية الغربيّة و مخطط النسيم و حي العوالي، وجرى خلال الحملة الكشف على 24 محل ومنشأة، تم خلالها التأكد من استيفاء الإشتراطات الصحية وإزالة بروزات المحلات التجارية التي تعيق حركة المشاة، ونزع الملصقات الدعائية المخالفة من واجهات المحلات، ورفع الحواجز الحديدية ومكافحة الباعة الجائلين وغيرها من الظواهر العشوائية.
وأسفرت الحملة عن إغلاق 6 محلات مخالفة للإشتراطات الصحية والإنشائية، ومصادرة وإتلاف 120 كجم من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، كما قامت الفرق الرقابية بمنع الباعة الجائلين المخالفين بالمنطقة وفرض الرقابة الصحّية، وجرى مصادرة 92 كجم فواكه وخضروات، إضافةً إلى إزالة مظاهر التلوث البصري وترميم وتحسين الطرق.