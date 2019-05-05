بلدية بدر تكثف جهودها استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل والإجازة الصيفية

بدر – عبدالرحمن المحمادي :
كثفت بلدية محافظة بدر من خلال خطة العمل التي روعي فيها الحرص على الصحة العامة ، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك والاجازة الصيفية من خلال خطة عمل تم إعدادها للفرق الميدانية مقسمة على فترتين صباحية ومسائية بما يكفل المصلحة العامة، وذلك إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك والاجازة الصيفية.
وتستعد بلدية بدر في كل عام و بوقت مبكر لإستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتكثيف جهودها خصوصاً في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين ففي إدارة الخدمات و الرقابه الصحية تم تكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية وذلك بالتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات وبالتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية خصوصا في المطاعم والبوفيهات والبقالات ومحلات صنع وبيع الحلويات بأنواعها وبتشديد الرقابة كذلك على أسواق الخضار و محلات الجزارة ومتابعة المسلخ حيث يتم التأكيد على متعهد المسلخ بتكثيف العمالة والاهتمام بالنظافة العامة للمسلخ والعمالة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث تشهد كثافة في الطلب خلال هذه الفترة على أن تكون أعمال الرقابة خلال فترتين صباحية ومسائية لضمان الرقابة بالصورة المطلوبة.
وفي ذات السياق تعمل إدارة التشغيل و الصيانة بتكثيف العمل خلال هذه الفترة وذلك بتوزيع المراقبين على ثلاث فترات خلال أربع وعشرين ساعة وتشمل متابعة أعمال النظافة ومراقبة أماكن الترفيه كالحدائق والكورنيش وتعقب المخالفين.
وتقوم بلدية بدر عبر الرقم المخصص للبلاغات والطوارئ ( ٩٤٠ ) وكذلك الحساب الرسمي لبلدية بدر في موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” بتسجيل جميع الملاحظات والإقتراحات الخاصة بنطاق خدمات بلدية بدر لكي يتم أدائها بالسرعة اللازمة حسب توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية و القروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي بضرورة التواصل وتدوين ملاحظات المستفيدين والعمل على إنهاء ملاحظاتهم والعمل على كل ما يوفر ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.