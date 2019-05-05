فيديو | تفاصيل مقتل زعيم تنظيم القاعدة في السعودية يرويها الراحل الفريق سعود الهلال

استعرض برنامج “ما لم تر” على قناة MBC جهود المملكة في الحرب على الإرهاب في وثائقي بعنوان ” أعداؤه مختلفون لكن ضحاياه متشابهون” مسلطا الضوء على عملية مقتـل زعم القاعدة في السعودية عبدالعزيز المقرن، كما رواها الفريق الراحل سعود الهلال، أحد الذي أشرفوا على العملية النوعية.
يقول الفريق الراحل سعود الهلال الذي كان يشغل في ذلك الوقت تحديداً عام 2004 منصب مدير شرطة الرياض، في روايته للواقعة التي أشرف عليها ميدانياً، إن عملية الملاحقة الأمنية والمتابعة للهالك عبد العزيز المقرن كانت تجري في تعاون تام ومستمر من أعلى الجهات.
بطل الحرب ضد الإرهاب الراحل "سعود الهلال" يروي تفاصيل قتل زعيم تنظيم القاعدة في السعودية #السعودية_تتصدى_للارهاب#مالم_تر@IbrahimAlfarhan pic.twitter.com/IvDl1CaNBz
— مالم ترَ (@malamtaraTv) May 4, 2019