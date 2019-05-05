فيديو | تفاصيل مقتل زعيم تنظيم القاعدة في السعودية يرويها الراحل الفريق سعود الهلال

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استعرض برنامج “ما لم تر” على قناة MBC جهود المملكة في الحرب على الإرهاب في وثائقي بعنوان ” أعداؤه مختلفون لكن ضحاياه متشابهون” مسلطا الضوء على عملية مقتـل زعم القاعدة  في السعودية عبدالعزيز المقرن، كما رواها الفريق الراحل سعود الهلال، أحد الذي أشرفوا على العملية النوعية.

يقول الفريق الراحل سعود الهلال الذي كان يشغل في ذلك الوقت تحديداً عام 2004 منصب مدير شرطة الرياض، في روايته للواقعة التي أشرف عليها ميدانياً، إن عملية الملاحقة الأمنية والمتابعة للهالك عبد العزيز المقرن كانت تجري في تعاون تام ومستمر من أعلى الجهات.

وأضاف الهلال أنه عندما وصلت السيارة التي كان فيها الهالك عبد العزيز المقرن برفقة أربعة أشخاص لمحطة وقود بالملز، بمجرد رؤيتهم للحصار الأمني بدأوا في إطلاق النار فقُضي عليهم، مشيراً إلى أن مقتلـه كان فصلاً لرأس التنظيم في المملكة، وكان له أثر قوي على التنظيم.

وفي السياق ذاته، أكد الباحث في الجماعات المتطرفة حمود الزيادي، أنه خلال العقد ونصف الماضي كان رجال المباحث هم الهدف الاول للتنظيمات الإرهابية، نظراً لانهم يدركون أنهم الخط الاول والأخير لحماية أمن المملكة، كما أن رجال المباحث قادرون على الحصول على المعلومة، فكان الإرهابيون يريدون باستهدافهم تحقيق انتصارات معنوية.

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