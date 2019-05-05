فيديو | مدرب ليفربول يكشف آخر تطورات إصابة محمد صلاح

تعرّض لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى إصابة خطيرة على مستوى الرأس والرقبة، استدعت مغادرته محمولاً من قِبل رجال الإسعاف، خلال مباراة فريقه مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.
وتسبب تدخل عنيف من حارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوربرافكا في إصابة “صلاح”، الذي غادر بعد الإصابة مباشرة على نقالة في الدقيقة 73؛ حيث ظهرت على حركات يديه ووجهه علامات التأثر بالإصابة.
بالفيديو.. لعنة إصابات مايو تلاحق صلاحhttps://t.co/sZ7elQMH6M#البيان_الرياضي pic.twitter.com/XyfNkgdOB6
— البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 4, 2019