فيديو | مدرب ليفربول يكشف آخر تطورات إصابة محمد صلاح

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تعرّض لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى إصابة خطيرة على مستوى الرأس والرقبة، استدعت مغادرته محمولاً من قِبل رجال الإسعاف، خلال مباراة فريقه مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وتسبب تدخل عنيف من حارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوربرافكا في إصابة “صلاح”، الذي غادر بعد الإصابة مباشرة على نقالة في الدقيقة 73؛ حيث ظهرت على حركات يديه ووجهه علامات التأثر بالإصابة.

بدوره، قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، إن اللاعب محمد صلاح استطاع أن يشاهد باقي أحداث مباراة الفريق أمام نيوكاسل من غرف خلع الملابس، مشيراً إلى أنه سيخضع للفحص الطبي للوقوف على حجم إصابته.

فيما أظهر مقطع فيديو، محمد صلاح خلال مغادرته الملعب بصورة طبيعية بعد المباراة وتوجهه إلى الحافلة مع بقية لاعبي الفريق، وسط تشجيع كبير من جماهير فريقه.

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