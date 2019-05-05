قبل موعد جلسة “الإفراج المشروط “.. نورة حميدان التركي تزور والدها في سجنه وتكشف تفاصيل الزيارة

كشفت نجلة السجين السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، عن تفاصيل زيارتها لوالدها وحالته، وذلك قبل انعقاد جلسة الإفراج المشروط الجديدة، والتي تقرر أن تكون الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو.
وقالت نورة التركي في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر” (السبت) إن اللقاء كان قصيراً جداً، لكن ما زال للأسف على نفس وضعه الصحي والقانوني، في إشارة إلى تردي أوضاع السجن وتدهور صحته.
وأضافت أنه لم يكن في كامل طاقته التي اعتدنا عليها في الزيارات السابقة، كان الملل والإرهاق واضحين على وجهه وطريقة حديثه، مشيرة إلى أنه ممتن جداً للتفاعل مع قضيته ووقفة المواطنين معه على مدى السنين.
يُذكر أن اللجنة التي ستنظر في أمر التركي، من المقرر أن تتخذ قراراً من 3؛ إما قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، والخيار الثالث هو رفض الطلب نهائياً واستكمال مدة المحكومية كاملة.