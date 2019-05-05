للقطاعات الحكومية: المواطن أولاً

هل الحوكمة الإلكترونية رفاهية، أم ضرورة دونها لن نتمكن من الاستمرار؟
بكل تأكيد ستفشل، ربما تنجح لو حجة البقرة على قرونها في نيل الخدمة المثالية من قطاع حكومي، حديثي هنا لا يشمل وكالة الأحوال المدنية، أحيانًا ظروفك الشخصية تمنعك من الوصول للوزارة وإنجاز الضروريات، إما لعمل أو مرض أو سبب أكثر أهمية من إنهاء بعض المعاملات، أمر طبيعي أن يقول أحدهم وما دخل الوزارة إذا كان المواطن يمر بظروف ولم ينجز مهامه بنفسه، نحن أيضا لدينا نظام ويجب أن نطبقه، لا بأس بهذا الرد لو كنا في (عام ألف وثلاث مئة وخشبة)، لكن نحن في عصر مختلف نعم تماما مختلف عزيزتي الوزارة وموظفيها المحترمين، يجب أن يتغير النظام من أجل المواطن، لأن المواطن أولاً.
كتب عدد من زملاء القلم عن وكالة الأحوال المدنية، لم يكتبون تذمر ولن يجرأ صاحب قلم صادق أن يتذمر من خدمة وكالة الأحوال المدنية للمواطنين، يقدمون واجبهم بكل إخلاص وبكل إحترافية، كل المشاكل التي كانت في تلك الوكالة ذهبت ادراج الرياح، تم حلها بذكاء وتم استغلال التكنلوجيا الرقمية في ذلك.
وأنت في منزلك أو عملك تحجز موعد مناسب لك عبر موقعهم، تّطلع على التعليمات المطلوبة منك لتحقيق هدف ذاك الموعد، حين تدخل اي فرع للأحوال المدنية ستجد أنك لن تأخذ حتى دقائق قبل الإنتهاء من معاملتك، ولن أتحدث عن استقبالهم لك وطرق تنظيمهم للمواعيد ونظافة وترتيب فروعهم، فهذا الحديث يجب أن يخصص مقال له، ويستحقون ذلك.
أعتقد أن الذكاء الرقمي الناجح في وكالة الأحوال المدنية هو السبب الذي سيفتت كل اعذار الأجهزة الحكومية الأخرى، لماذا لا تكون كل المرافق الحكومية مثل وكالة الأحوال المدنية، ماهو المبرر لهم؟
سؤال بحاجة لإجابة عليه من قبلهم.
قبل أيام عقدت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات منتدى بعنوان “المواطن أولا” تهدف من خلاله لمزيد من التقدم في مجال الخدمات العامة وتحويلها إلى رقمية، هذا التحويل الذي سيحل مشاكل لا تنتهي في الخدمات العامة التقليدية، تشكر الوزارة على هذا المنتدى وهذه المبادرة التي أتاحت مساحة رأي تشارك فيه القطاعات الحكومية وتتعاون في جعل خدمة المواطن وراحته أولاً.
في الختام لكل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، ماذا تحتاجون أكثر، قيادة تريد التقدم في خدمة المواطن، وجهة راعية لذلك بكل تأكيد لن ترفض التعاون معكم وهي وزارة الاتصالات، وايضا مثال على النجاح في خدمة المواطن وهي وكالة الأحوال المدنية.