“الإسكان التنموي” يوقع اتفاقية لبناء 1289 وحدة سكنية في عسير

وقعت وزارة الإسكان، ممثلة في برنامج الإسكان التنموي اتفاقية بناء مع تحالف أسترا وEITCGG، لتشييد عدد من الوحدات السكنية في منطقة عسير، بهدف توفير مزيد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي وفق احتياج مناطق المملكة.
وأوضح البرنامج أن الاتفاقية استعمل على توفير 1289 وحدة سكنية في منطقة عسير، حيث سيتم بناء 200 وحدة سكنية في أبها، و123 وحدة سكنية في بارق، و173 وحدة في بلقرن، و793 وحدة سكنية في بيشة.
وتأتي استكمالاً لاتفاقيات البناء السابقة في كل من مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، المنطقة الشرقية، وحائل) والموزعة على محافظات (الزلفي، ثادق، شقراء، رماح، الخرج، الدوادمي، رنية، خليص، رابغ، ينبع، الحناكية، النبهانية، الأحساء، الخفجي، وحائل).
يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم وقدراتهـم المادية، ولضمان سرعة تلبية احتياجهم.