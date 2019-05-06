“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما زيوت سيارات وسوائل تبريد غير مطابقة للمواصفات بمكة

الرئيسية أنحاء الوطن “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما زيوت سيارات وسوائل تبريد غير مطابقة للمواصفات...
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب مؤسسة تجارية ومقيم من جنسية يمنية بمكة المكرمة، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما وثبوت تورطهما في عرض وبيع زيوت سيارات وسوائل نقل الحركة ومياه التبريد غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.
وأوضحت الوزارة أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة، أثبث تهمة الغش والتضليل للمواطن والمقيم، وفرَض غرامة مالية عليهما، مع إغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاد العامل المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وشددت الوزارة على عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع للمستهلكين.