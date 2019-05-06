“الخطوط السعودية” تعتذر عن تأخر الرحلات.. وتؤكد: الأسباب خارجة عن إرادتنا وسنعمل على حلها

الرئيسية أنحاء الوطن “الخطوط السعودية” تعتذر عن تأخر الرحلات.. وتؤكد: الأسباب خارجة عن إرادتنا وسنعمل...
قدمت الخطوط السعودية، اليوم الإثنين، اعتذاراً لعملائها الذين تأخرت رحلاتهم، مؤكدة أن هذا التأخير الحاصل في مواعيد إقلاع الرحلات خارج عن إرادتها.
وكتبت الخطوط عبر حسابها في “تويتر”: “ضيوفنا الأعزاء، نقدم اعتذارنا عن التأخير الحاصل ولأسباب خارجة عن إرادتنا والتي واكبت حركة السفر، وسنسعى جاهدين لتسهيل إجراءات سفركم وتذليل كافة الصعوبات”.
وعزت الخطوط أسباب تأخير الرحلات إلى حركة السفر الكثيفة هذه الأيام بالتزامن مع موسم رمضان والإجازة الصيفية.
وبدأت الخطوط السعودية يوم الخميس الماضي تنفيذ أكبر عمليات تشغيلية في تاريخها من خلال خطة استراتيجية لموسم الصيف الذي يمثّل ذروة التشغيل لهذا العام، ويشمل الإجازة المدرسية وكثافة موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والحج، وتستمر حتى الأول من سبتمبر 2019م.
وتتضمن الخطة تشغيل أكثر من 77 ألف رحلة داخلية ودولية سعتها المقعدية أكثر من 16,8 مليون مقعد، وتشغيل رحلات مباشرة إلى 3 وجهات دولية، وجهتان بتشغيل منتظم وهما مراكش وأثينا، والوجهة الثالثة موسمية “ملقا”.