الرئيسية أنحاء الوطن “السياحة” تصدر تراخيص لـ5 متاحف خاصة بالرياض.. بينها متحفان تمتلكهما سيدات
أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً تراخيص لـ5 متاحف تراثية في منطقة الرياض، لتنضم إلى قائمة المتاحف الخاصة المرخصة بالمنطقة، والبالغ عددها 50 متحفاً.
وسلّمت الهيئة التراخيص لأصحاب المتاحف الجديدة، وهي، متحف الماجد التراثي بروضة سدير بمحافظة المجمعة، متحف خالد الرضيان التراثي بالرياض، ومتحف القرارة في الدوادمي، إضافة إلى متحفين تعود ملكيتهما إلى سيدات سعوديات، وهما متحف رواق التراث في الرياض، ومتحف موضي العصيمي بمحافظة الدوادمي.
وأوضح مدير إدارة التراث الوطني في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، الدكتور عجب العتيبي، أن منطقة الرياض أصبحت الأولى في عدد المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة بين مناطق المملكة.
وأضاف أن المتاحف الخاصة تشارك في الاحتفال بالأعياد الرسمية وفي المناسبات الوطنية مثل اليوم الوطني، والإجازات الرسمية، حيث تستقبل الزوار من المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس والضيوف من الدول الأجنبية، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والعروض التراثية.