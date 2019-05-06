تحفيظ جدة تهنئ القيادة بحلول شهر القرآن

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
رفعت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة خالص التهانئ والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ و الأسرة المالكة الكريمة، و إلى الشعب السعودي النبيل، والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الكريم.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبد العزيز بن عبد الله حنفي: نبارك للقيادة الحكيمة والشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية حلول شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للصيام والقيام إيماناً واحتساباً، وتحقيق الخيرية في شهر القرآن بالإقبال عليه بالقراءة، والتدبر والفهم، والتبصر والاهتداء.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ـ تولي عناية كبرى للقرآن الكريم وأهله، ودعم ورعاية ومباركة دائمة لبرامج وفعاليات وأنشطة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وتنظيم ورعاية المسابقات المحلية والدولية، وجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات التي تحظى برعايته السنوية.
ودعا رئيس الجمعية الله أن يعيد رمضان شهر القرآن على بلادنا وأمتنا بالخير واليمن والبركات.