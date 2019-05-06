جراحة المناظير بمستشفى الملك فهد بجدة تنقذ عشرينية تعاني من حالة نادرة خطرة

جدة – عبدالرحمن المحمادي
أجرى قسم جراحة المناظير عملية ناجحة لفتاة في العقد الثاني من العمر لاستئصال الغدة الكظرية بعد أن وصلت المريضة للمستشفى في حالة صحية حرجه، حيث أوضح الفحص المبدئي أنها تعاني ارتفاع شديد لنبضات القلب مع ارتفاع ملحوظ لضغط الدم كما كانت تنتابها نوبات من التعرق مع صداع شديد.
وعلى الفور تم تحويل المريضة للعناية المركزة وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة المغناطيسية والتحاليل الهرمونية أكتشف أن المريضة تعاني من فرط إفراز الغده الكظرية (فيوكروموسيتوما).
وأوضح الدكتور عوض القحطاني استشاري الغدد الصماء وقائد الفريق المعالج أن هذه من الحالات النادرة والخطيرة لأن ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه الشديد يؤدى إلى الوفاة بشكل مباشر، كما أن الموقع التشريحي للغدة الكظرية فوق الكلى يجعل عملية استئصالها بالمنظار صعبة ويتطلب كفاءة عالية من جراح المناظير والتخدير حتى يتمكن من إحكام السيطرة على الضغط الدموي اثناء وبعد التخدير والتدخل الجراحي.
وبالتالي كان العمل على خفض الضغط والتقليل من النوبات المرتفعة والمنخفضة لمده اسبوعين قبل التدخل الجراحي وكانت مهمة شاقه حتى تم ذلك، ومن ثٌمَ تم استئصال الغدة الكظرية اليسرى للمريضة والتي قضت فترة بسيطة بالعناية المركزة تحت إشراف الفريق الطبي حتى استقرت حالتها وهي الآن بحالة صحية جيدة.