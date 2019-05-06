الرئيسية رياضة رسميًا.. محمد صلاح يغيب عن لقاء برشلونة في دوري الأبطال
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب الدولي المصري محمد صلاح عن لقاء برشلونة المرتقب غداً (الثلاثاء)، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “صلاح وفيرمينو لن يشاركا ضد برشلونة”.
وأضاف “صلاح يشعر إنه بخير ويريد المشاركة بشدة، لكنه مصاب بارتجاج لذا لن يُسمح له باللعب، لا نستطيع أن نفعل ذلك”.
وشدد المدرب الألماني على أن صلاح سيكون جاهزا لمباراة ولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.
وتعرض صلاح لإصابة في الرأس بدت خطيرة في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد والتي انتهت لصالح ليفربول 3-2، بعد أن اصطدم بحارس الفريق الخصم.
ويتعين على ليفربول تحقيق عودة صعبة أمام برشلونة، الذي فاز ذهاباً في ملعبه كامب نو بثلاثية نظيفة.