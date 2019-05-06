فيديو | الشاب الذي اتهم أحد مشاهير مواقع التواصل بالاحتيال يتحدث عن الملابسات

كشف الشاب عبدالعزيز علي -من ذوي الاحتياجات- عن ملابسات تعرضه للاحتيال في مبلغ مالي من قبل أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح عبدالعزيز، خلال استضافته في برنامج “يا هلا”، أنه والشخص الذي احتال عليه يتابعان بعضهما في مواقع التواصل، مشيراً إلى أن هذا الشخص قبل شهر تقريباً نشر في إحدى المرات صورة شقيقه الذي يعاني هو الآخر من إعاقة حركية ويستعمل أجهزة طبية، مشيراً إلى أنه أخبر ذلك الشخص أنه يريد مثل هذه الأجهزة.
وأضاف عبدالعزيز أن الشخص أخبره أنه سيساعده في شراء تلك الأجهزة، وطلب منه تحويل 1000 ريال، وبعد أن حوّلها له لم يعد يرد على اتصالاته طيلة أسبوعين، مشيراً إلى أنه نسي الموضوع تماما حتى قام أحد أصدقائه بتصويره ونشر المقطع وقاما برفعه على “تويتر”.
من جانبه، قال عبدالعزيز الدوسري، صديق الشاب الذي تعرض للنصب، إنه يعرف الشخص صاحب الحساب شخصياً، وأن هناك أشخاصا أخبروه بأنه نصب عليهم، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تنظر الموضوع.
الشاب #عبدالعزيز_علي من ذوي الاحتياجات الخاصة يتهم أحد مشاهير التواصل على النصب عليه.. تفاصيل القصة كاملة تسمعونها من عبدالعزيز في #برنامج_ياهلا
#مشهور_يستغل_معاق pic.twitter.com/BrnsAac4j8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 5, 2019