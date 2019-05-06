فيديو | الشاب الذي اتهم أحد مشاهير مواقع التواصل بالاحتيال يتحدث عن الملابسات

الشاب #عبدالعزيز_علي من ذوي الاحتياجات الخاصة يتهم أحد مشاهير التواصل على النصب عليه.. تفاصيل القصة كاملة تسمعونها من عبدالعزيز في #برنامج_ياهلا

#مشهور_يستغل_معاق pic.twitter.com/BrnsAac4j8

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 5, 2019