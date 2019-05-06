فيديو | “المفتي” داعياً لاغتنام شهر رمضان: الفريضة فيه تعادل 70 فيما سواه

دعا مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، المسلمين إلى اغتنام شهر رمضان بالإكثار من العبادات، لافتاً إلى أن صيام رمضان فريضة، والفريضة فيه تعادل 70 فريضة فيما سواه، والنافلة فيه تعادل فريضة.
وقال آل الشيخ في حديث مصور: “أخي المسلم استقبل شهر رمضان بالفرح والسرور؛ لأن الله يحب الصوم والصائمين، واشكر الله الذي بلغك هذا الشهر وأنت صحيح ومقيم وسالم من الأمراض”.
وأضاف: “استقبل شهر رمضان بتوبة نصوح وعمل صالح، وتب إلى الله من ذنوبك، وانشر التسامح فيما بين المسلمين، ورد الحقوق؛ لنكون أمة واحدة قوية”.