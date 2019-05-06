فيديو | ثعبان ضخم يخرج عن سيطرة مروض داخل سيرك.. ويباغته بخنقه خلال العرض بروسيا

وثق مقطع فيديو لحظة حرجة عاشها مروض ثعابين خلال أحد عروض السيرك في روسيا؛ حيث خنقه ثعبان ضخم بشكل مفاجئ، بعدما وضعه حول رقبته.
وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الحـادث وقع أثناء عرض للسيرك بجمهورية داغستان، لافتة إلى أن الثعبان الضخم خرج عن سيطرة المروض، وخنقه بقوة حتى سقط مغشياً عليه.
وبيّنت أن المروض وضع الثعبان حول رقبته خلال العرض، ليقوم بالضغط عليه بقوة، وزاد من ضغطه، حتى سقط المروض وتمدد على الأرض، فاعتبر الجمهور سقوطه جزءاً من العرض، غير أنه رفع يده مرتين طالباً النجدة، فأسرع العاملون في السيرك إلى المروض وسحبوا الثعبان من رقبته، وأكدوا بعدها أن حالته حرجة، فيما ذكرت تقارير أنه توفى نتيجة ذلك.