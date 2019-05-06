فيديو | ضبط عمالة تستخدم موقعًا سكنيًا لتحضير المواد الغذائية بطريقة مخالفة في نجران

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ضبطت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة نجران، شقة سكنية تستخدمها عمالة وافدة لتحضير وتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات النظامية والصحية، وجرت مصادرة المضبوطات وتوقيف المخالفين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته أمانة منطقة نجران، كميات كبيرة ومتنوعة من المواد التي يجري تحضيرها في الموقع، وأخرى مخزنة، وثلاجات متهالكة تفتقد أدنى الاشتراطات الصحية.

ويأتي ضبط هذه المخالفات ضمن الحملة الرقابية التي تنفذها إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة نجران، فيما أظهر المقطع كيف جرت مصادرة المواد الغذائية ونقلها لاتلافها بواسطة فرق الرقابة.

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