فيديو | لاعبو الصفاقسي التونسي يضربون حكم المباراة بعد خروجهم من “الكونفدرالية”

تعرض حكم أفريقي وجهازه المساعد إلى الاعتداء بالضـرب من قبل لاعبي فريق الصفاقسي التونسي عقب انتهاء مباراتهم مع فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأظهرت لقطات تليفزيونية، اعتداء بعض لاعبي الفريق التونسي على الحكم السنغالي ماجيتي نداي وجهازه المساعد عقب نهاية المباراة، حيث فوجئ الحكم عقب إطلاق صافرة النهاية بهجوم لاعبي والجهاز الفني للفريق التونسي والاعتداء عليه باللكمات.
وكانت مباراة الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي، قد انتهت بفوز الأخير بـ3 أهداف مقابل لاشيء، ليتاهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية.