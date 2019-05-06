فيديو | مناظرة ساخنة حول تحري الهلال بين الرؤية والحسابات الفلكية

شهدت حلقة أمس (الأحد) من برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، مناظرة ساخنة حول اعتماد توقيت بداية شهر رمضان، بين الاعتماد على تحري رؤية الهلال والحسابات الفلكية.
وأوضح المحامي والباحث الشرعي نايف المنسي، أن عدم اعتراف بعض الشرعيين برؤية هلال شهر رمضان من خلال الحسابات الفلكية هو عبارة عن تنطع، مشيراً إلى أن العبادات مبناها على غلبة الظن.
وقال المنسي، إن مسألة رؤية الهلال ليست عبادة لكنها غاية هدفها معرفة ولادة الشهر، ومن ثم فإنها مسألة دنيوية الهدف منها تحديد بداية الشهر؛ لذا يمكن استخدام الوسيلة المناسبة لرؤية الهلال حسب كل عصر.
ولفت إلى أن العلوم المتقدمة الحالية لو توفرت في أيام السابقين من علماء الأمة، لأخذوا بها من دون الدخول في هذا الجدل.
بدوره قال المستشار الشرعي الدكتور فلاح الجوفان، إن خلاف رؤية الهلال بين الشرعيين والفلكيين اشتد بسبب تمسك كل طرف برأيه؛ كون أهل الحساب يعتقدون أنه علم يقيني يجب العمل به، وأما الطرف الآخر فيرون أن الأمر متعلق بالرؤية بغض النظر عن الحسابات الفلكية.
وأضاف أن الوجهة الشرعية مردها إلى أحاديث النبي، ومن ثم فإن توقيت الصيام والإفطار والحج وغيرها مرتبط برؤية الهلال، لافتاً إلى أن الخلاف بدأ من العلماء المعاصرين وتحديداً في القرن السادس الهجري، داعيا إلى تشكيل لجنة من الطرفين للاتفاق بينهما وإنهاء الجدل.