فيديو وصور | أول صلاة تراويح في المسجد الحرام بإمامة الشيخ سعود الشريم

شهد المسجد الحرام مساء أمس (الأحد)، إقبالاً كثيفاً من المصلين الذي امتلأت بهم أروقة المسجد؛ لأداء صلاة تراويح أول لیلة لشھر رمضان المبارك لھذا العام، والتي أم فيها المصلين الشيخ سعود الشريم.
وأظهر مقطع فيديو، بعضاً من الأجواء الروحانية والإيمانیة التي عمت أروقة المسجد، وسط امتداد صفوف المصلین إلى جمیع الساحات المحیطة بالمسجد.
يأتي هذا فيما واصلت الجهات المعنية تقديم خدماتها الأمنية والاجتماعية للمعتمرين والمصلين من أجل تأدية المناسك والصلوات بطمأنينة كبيرة.
فيديو | مع أولى ليالي #شهر_رمضان_المبارك.. أول صلاة تراويح في #الحرم_المكي بصوت الشيخ سعود الشريم. pic.twitter.com/g4bThtjSfK
— السعودية (@KSA) May 5, 2019