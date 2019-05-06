قطار الحرمين يحتفل بـ1000 رحلة منذ تشغيله.. نقلت 400 ألف مسافر

احتفل مشروع قطار الحرمين السريع بإكمال القطار رحلته رقم 1000 منذ تشغيله وحتى الآن، والتي نقل خلالها 400 ألف راكب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروراً بجدة والمدينة الاقتصادية برابغ.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية الملكف الدكتور رميح الرميح، أن مشروع قطار الحرمين العملاق الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين في سبتمبر 2018، يعد مشروعاً ريادياً في مجال النقل السككي في المنطقة، بما يتوفر فيه من إمكانيات نوعية، وما يزخر به من قيادات وطنية شابة.
فيما أكد مدير عام التشغيل والصيانة بالمشروع المهندس ريان الحربي، أن إدارة المشروع قررت تسيير رحلات إضافية للقطار خلال شهر رمضان لتغطي رحلاته كل أيام الأسبوع، وذلك وفق خطة تشغيلية تتيح جدولة رحلات القطار حسب المواسم، مبيناً أن المسافرين يمكنهم الحجز وشراء التذاكر واختيار المقاعد خلال الموقع الإلكتروني بالرابط.