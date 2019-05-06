مدير عام صحة مكة يهنئ القيادة والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وكافة الشعب السعودي الكريم والأمة العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام1440هـ.
داعياً المولى الكريم عز وجل أن يُعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظها وبلاد المسلمين من كيد الأشرار ومكر الأعداء، وأن يُلهم كل عائلة فقدت شهيداً لها من جنودنا البواسل الذين أرخصوا دمائهم من أجل إعلاء كلمة التوحيد وسلامة وأمن الوطن وشعبه وأن يجبر كسر كل من فقد ابناً أو قريباً أو مُعيلاً من ذويه جميل الصبر والسلوان.